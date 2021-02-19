الذهب يبلغ أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر

عوض الذهب بعض خسائره اليوم الجمعة بعد أن نزل لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، لكنه يظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقتسابق من الجلسة.وانخفضت الأسعار 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار.وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي.وحومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع، ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.87 دولار للأوقية، وانخفضت أكثر من 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو الأسوأ منذ منتصف يناير.وتراجع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1258.52 دولار، لكنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث على التوالي، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2345.07 دولار.