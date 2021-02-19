أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢٦ جنيها من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٩ جنيها وحتى ٣٢ جنيها تختلف على حسب المنطقة.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن أسعار الدواجن البلدي سجلت ٣٤ جنيها تباع للمستهلك بسعر من ٣٨ جنيها.