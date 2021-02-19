آليات حضور أعضاء مجلس الشيوخ للجلسات والتغيّب عنها

وافق مجلس النواب نهائيًا، على لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء.ونظمت اللائحة حضور الأعضاء وغيابهم، حيث نصت المادة 231، على أنه «يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه».ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.فإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.وفي حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التي يرغب فى السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.لا يلزم العضو الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس الحصول على إذن أو إجازة، ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فء اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.ويعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم