353 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو
الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:01 ص
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أعنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 109 آلاف و135 حالة.
وقال مسئولون في طوكيو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن هناك 84 مصابا بالفيروس في حالة حرجة.
يذكر أن اليوم هو الـ13 على التوالي التي تبلغ فيه أعداد الإصابات اليومية في طوكيو أقل من 500 إصابة.
وقال مسئولون في طوكيو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن هناك 84 مصابا بالفيروس في حالة حرجة.
يذكر أن اليوم هو الـ13 على التوالي التي تبلغ فيه أعداد الإصابات اليومية في طوكيو أقل من 500 إصابة.