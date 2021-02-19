353 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 109 آلاف و135 حالة.وقال مسئولون في طوكيو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - إن هناك 84 مصابا بالفيروس في حالة حرجة.يذكر أن اليوم هو الـ13 على التوالي التي تبلغ فيه أعداد الإصابات اليومية في طوكيو أقل من 500 إصابة.