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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: 5.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:19 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة تعكف على تنفيذ المرحلة الثالثة لرفع كفاء شبكة الإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر بتكلفة تصل إلى 5.5 ميار جنيه خلال العام الجاري بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لرفع كفاءة شبكة الإنترنت كلفت الدولة 30 مليار جنيه خلال عامي 2019-2020 تحملتها كاملة عن المواطنين، ما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت ثانية فى يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت ثانية فى ديسمبر 2020.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الوزارات الأخرى، مؤكدًا أن مصر تشهد نموًا مستمرًا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتًا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.

واحتلت مصر المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020 بعد ميانمار وفيتنام.

وتقدم ترتيب مصر لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017 فى مؤشر الشمول الرقمى 2020، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل الى 60 نقطة بزيادة ثمانى نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017.

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