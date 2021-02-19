لإجراء عملية تطوير للشبكة.. فصل الكهرباء عن مركز فوه بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن المركز كاملا بكافة القري التابعة له، وذلك غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا.وأكدت الوحدة المحلية في بيان، أن السبب في فصل التيار الكهربائي هو إجراء عملية إحلال وتجديد وصيانة لشبكة الكهرباء الرئيسية، وذلك ضمن خطة الارتقاء بشبكة الكهرباء في جميع مراكز ومدن المحافظة.وتشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال إحلال ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين بمدن وقرى المحافظة، باستثمارات 4 ملايين و419 الف جنيه.و يأتي ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، لمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.