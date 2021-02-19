«بيونتيك» و«فايزر» تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الحوامل

بدأت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية دراسة واسعة لتجربة اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي طورته الشركتان بشكل مشترك، على الحوامل.وأعلنت الشركتان مساء أمس الخميس أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على سلامة وتحمل وفعالية اللقاح بالنسبة للحوامل.وغالبا ما يتم استبعاد الحوامل والأطفال من توصيات التطعيم حتى الآن، بسبب عدم وجود بيانات موثوقة، لنقص الدراسات ذات الصلة.ومن المقرر اختبار اللقاح في المرحلة 32 من التجارب السريرية على حوالي 4000 امرأة حامل يتمتعن بصحة جيدة، وتزيد أعمارهن عن 18 عاما.ومن المقرر إعطائهن التطعيمات بين الأسبوع الرابع والعشرين والأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل.وسيُجرى تقسيم المشاركات بشكل عشوائي إلى مجموعتين، واحدة تتلقى اللقاح الحقيقي، والثانية تتلقى لقاحا وهميا.وقالت المديرة الطبية والمؤسسة المشاركة في "بيونتيك"، أوزليم توريشي: "هدفنا هو توفير وصول واسع النطاق إلى لقاحنا الفعال للغاية ضد كورونا"، موضحة أنه بعد بدء حملات التطعيم حان الوقت لتوسيعها لتشمل فئات أخرى أكثر عرضة للإصابة مثل النساء الحوامل، وقالت: "بهذه الطريقة يمكن حماية النساء الحوامل وكذلك الأجيال القادمة".