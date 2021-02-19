«الأيام»: إشادة «الصحة العالمية» بجهود البحهرين ضد كورونا في محلها

ثمنت صحيفة "الأيام" البحرينية الإشادة الكبيرة من قبل منظمة الصحة العالمية للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء بالمجهودات الكبيرة للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت الصحيفة، فى افتتاحتها اليوم الجمعة، إن الإشادة تأتى فى محلها خاصة فى ظل العمل والمجهود الكبير المبذول من الأمير سلمان ومن القيادة فى البحرين، مشيرة إلي أن ما كتبه رئيس منظمة الصحة العالمية من إشادة بالمجهودات فى البحرين هو أمر طبيعى خاصة فى ظل الجائحة التى تضرب العالم بأجمعه وعلي الجميع التكاتف وبذل أفضل ما لديهم لتخطى هذه المحنة سريعا.كان رئيس منظمة الصحة العالمية ثيدريس أدهانوم غيبريوسيس كتب في تغريدة على موقع تويتر «نقدر بشدة جهود رئيس مجلس الوزراء، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لقيادته وإلتزامه الثابت في الاستجابة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ودعمه المستمر لمنظمة الصحة العالمية بمحاولة ضمان تأمين اللقاحات».