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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6531 إصابة جديدة و120 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:28 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 آلاف و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و293 ألفًا و672 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على موقع "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 6531 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 418 طفلًا و285 عاملًا في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2304 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 120 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 5857 شخصًا.
وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها فينيتسا ثم العاصمة كييف وتشيرنيفتسي ولفيف.

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