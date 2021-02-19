رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس اجتماع المجلس العام اليوم

يترأس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم، اجتماع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، لمتابعة الموقف في ضوء الأوضاع، وللاطلاع على كافة التقارير في ضوء مستجدات كورونا وإعادة فتح الكنائس.وكان قد قرر المجلس الإنجيلي في اجتماعه السابق، تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية وجميع المناسبات في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر حتى السبت 20 فبراير، ويُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد، بنسبة لا تتجاوز 25% من مساحة الكنيسة، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيليَّة.وأنه مكن لمجالس الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر أن تعلق العبادة يوم الأحد، متى تطلَّب الأمرُ ذلك، ما يخص الجنازات، يقتصر الحضور على 25% من مساحة الكنيسة، (ويُلغَى العزاء بجميع القاعات).