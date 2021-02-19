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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من رئيس الوزراء لقطاع الطب الوقائي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:44 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نقلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى قطاع الطب الوقائي بالوزارة، لما يبذلونه من دور هام، ومجهوداتهم خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة بالإضافة إلى دورهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الخميس، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزيرة، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ثمنت دور قطاع الطب الوقائي لما له من دور هام في المنظومة الصحية، والذي لم تتوقف خدماته خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمرت حملاته التفتيشية للرقابة على الأغذية لضبط الأسواق ووصول غذاء آمن للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة سير العمل ببرنامج التطعيمات بالوحدات الصحية، واستمرار المعامل المركزية التابعة للقطاع في تقديم خدماتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى الدور الهام الذي قدمه قطاع الطب الوقائي خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي نظمتها الدولة محليًا وعالميًا ومنها بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، حيث كان للفرق الوقائية دور كبير في التأمين الطبي للبطولة مما ساهم في نجاح تلك الفعاليات وإشادة دول العالم بتنظيم مصر للبطولة.

وتابع "مجاهد" أنه كان للطب الوقائي دور أساسي خلال جائحة فيروس كورونا ممثلًا في التقصي والحصر لحالات الاشتباه لفيروس كورونا ومتابعة شجرة المخالطين، بالإضافة إلى تأمين الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقامة على أرض مصر بما يدعم خطة الدولة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى دور الطب الوقائي في تأمين عودة السياحة في المحافظات والمدن الساحلية التي تستقبل أفواجًا من ضيوف مصر خلال الجائحة.

ولفت إلى دور قطاع الطب الوقائي في سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمطار القاهرة الدولي، ضمن أول 3 مطارات في العالم استجابت لتحذيرات منظمة الصحة العالمية من ظهور فيروس كورونا في شهر يناير عام 2020

وذكر أن الوزيرة وجهت خلال الاجتماع بمتابعة العمل بميكنة المعامل المركزية وفروعها على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق نظام الميكنة بكافة خدمات ومشروعات الوزارة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وبما يضمن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من رئيس الوزراء لقطاع الطب الوقائي
وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من رئيس الوزراء لقطاع الطب الوقائي
وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من رئيس الوزراء لقطاع الطب الوقائي
وزيرة الصحة تنقل رسالة شكر من رئيس الوزراء لقطاع الطب الوقائي

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