رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تستلم الشحنة الثانية من لقاح «فايزر» الأحد المقبل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:37 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
أ ش أ
طباعة
أعلن تارو كونو، الوزير الياباني المسؤول، عن جهود التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أن بلاده من المقرر أن تتسلم شحنتها الثانية من لقاح شركة فايزر الأمريكية المضاد لـ "كوفيد-19"، في ضوء توسع نطاق حملة التطعيم تدريجيًا لتشمل المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وقال الوزير الياباني في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه من المقرر أن تصل الشحنة المكونة من 452 ألفا و790 جرعة إلى البلاد الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بموجب ضوابط تصدير اللقاح الجديدة.

وأفاد مسؤولون حكوميون في اليابان بأن الحكومة قررت استخدام مرافقها المملوكة للدولة والتي لا تزال غير مستخدمة، كأماكن للتطعيم ضد الفيروس، حيث تستعد البلاد لتوسيع نطاق حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

وأضافوا أنه من المقرر أن تعرض الحكومة المركزية مكاتبها مجانًا ومنشآت أخرى، بناءً على طلب الحكومات المحلية المكلفة بإدارة التطعيمات ضد فيروس كورونا لتأمين مواقع مناسبة للتطعيم، وهي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إجراء مكافحة الفيروس.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، وفي إطار استجابة وزارة المالية اليابانية لطلب وزارة الصحة، بدأت الوزارة التي تدير الممتلكات الوطنية في قبول طلبات البلديات التي تفتقر إلى المرافق، مشيرين إلى أن الحكومة عرضت بعض المنشآت الحكومية كأماكن لإجراء اختبارات الـ "بي.سي.آر"،وأنه سيتم توفير الممتلكات الوطنية كمواقف للسيارات لأولئك الذين يأتون للحصول على التطعيم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت اليابان حملة تطعيم بلقاح طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" ضد فيروس كورونا السمتجد، بدءًا من العاملين بالمستشفى في منطقة العاصمة طوكيو قبل توسيع نطاق حملة التطعيم على الصعيد الوطني.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

التحريات: مليار جنيه ربح مصنع أدوية تخسيس مصنوعة من «بودرة البلاط»

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل الإثنين

صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

«بيونتيك» و«فايزر» تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الحوامل

الصين تدرس رفع القيود بشأن الولادة في أقاليمها الشمالية الشرقية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي