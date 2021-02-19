1086 إصابة جديدة و42 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1086 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 234 ألفا و428 شخصا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الجمعة، بأن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 10 آلاف و926 فحصا.وأضافت أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 42 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9786 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 744 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم السابق، ليصل إجمالي المتعافين إلى 199 ألفا و632 شخصا.