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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: 2626 محلًا تجاريًا يشارك فى الأوكازيون

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:07 ص
الأوكازيون
الأوكازيون
نرمين محمود الدهان
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أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد المحال المشاركة بالأوكازيون، حيث بلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلًا تجاريًا تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية، مضيفًا أن الجيزة احتلت المركز الثاني بــ413 محلًا تجاريًا، تليها الإسكندرية بعدد 226 محلًا تجاريًا، وأن إجمالي المحال المشاركة في الاوكازيون حتى اليوم وصل الي 2626 محلًا.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن التخفيضات بالأوكازيون كبيرة، موضحًا أن نسب التخفيضات في الأوكازيون تتراوح ما بين الــ15% إلي 20% وصولًا إلي الـ50% في بعض السلع.

أوضح "حسام الدين " أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضه في الأوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالأوكازيون والتأكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 315 محضرًا تنوع بين 3 محاضر عدم إعلان، 309 محاضر أوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.

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