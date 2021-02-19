ميركل تشارك إلى جانب بايدن في مؤتمر ميونخ للأمن عبر الإنترنت

بعد شهر من أداء اليمين الدستورية، يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة دولية لأول مرة اليوم الجمعة.وبالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات دول صناعية غربية أخرى، يناقش بايدن خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سبل مكافحة جائحة كورونا، ثم يشارك في فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يشارك في هذا المؤتمر السنوي.وكان من المفترض أن يستمر اجتماع الخبراء الأكثر أهمية في العالم بشأن السياسة الأمنية لمدة ثلاثة أيام، بفندق "بايريشر هوف" في مدينة ميونخ الألمانية، لكن بسبب جائحة كورونا، سيُعقد المؤتمر عبر الإنترنت.ومن المقرر عقد المؤتمر بالحضور الشخصي لاحقا إذا سمح الوضع الوبائي بذلك.ومن المقرر أن ينضم أيضا إلى المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.