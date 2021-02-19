رسالة عاجلة من نائب لوزير التموين بشأن مشروع «جمعيتي»

طالب النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببذل مزيد من الجهود لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُساهم في توفير فرص عمل للمواطنين خاصة من ليس لديهم فرصة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير مؤمن عليهم، مشيدًا بتجربة مشروع وحدات ومنافذ السلع المتنقلة ومشروع «جمعيتي».واستغرب «الجارحي»، في بيان اليوم الجمعة، اشتراط حد أقصى لسن الراغبين في فتح منفذ لمشروع «جمعيتي» والذي يقوم بتوزيع السلعة التموينية لأصحاب البطاقات وسلع نقاط الخبز والمنتجات الغذائية، مطالبًا وزير التموين بفكر جديد، وأن يتم تعديل الحد الأقصى لسن المتقدمين.يستهدف مشروع «جمعيتي» خلق فرص عمل للمواطنين، شريطة عدم عملهم في القطاع الخاص أو في الجهاز الإداري للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب في فتح منفذ ضمن المشروع محل تجاري إيجار أو تمليك مرخص، ولا تقل مساحته عن 30 مترًا، وأن يتراوح عمره بين 21 و45 عامًا.