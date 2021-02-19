إصابات كورونا فى هولندا تصل مليون و600 ألف والوفيات 15211

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا مليون و600 إصابة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 15 ألفًا و211، في حين تعافى من المرض 13 ألفًا و913 من المصابين حتى الآن.وأعلنت هولندا عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعًا.