أستراليا تتفاوض مع «فيس بوك» للحصول على مال مقابل المنافذ الإخبارية

ذكر وزير الخزانة الأسترالي، جوش فريدنبرج، أنه تحدث إلى مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، اليوم الجمعة، في محاولة لدفعه لقبول قواعد جديدة، ستطلب من عملاق التواصل الاجتماعي دفع مال للمنافذ الإخبارية، مقابل محتواها الإخباري.ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن الوزير قوله: «تحدثنا بشأن قضاياهم الباقية، واتفقنا على أن فرقنا المعنية ستعمل بشأنها على الفور».وتابع: «أؤكد مجددًا أن أستراليا ملتزمة بتنفيذ القانون».ويأمل الوزير في إقناع فيسبوك بقبول القانون بعد أن منعت الشركة الاستراليين من مشاهدة ومشاركة المقالات الإخبارية على منصتها أمس الأول الأربعاء.كانت فيسبوك قد أعلنت أمس الأول الأربعاء أنها لن تسمح بعد الآن بظهور لموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.