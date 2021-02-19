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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:56 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 9 آلاف و113 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، فيما كان عدد الإصابات يوم الجمعة الماضي 9 آلاف و860 إصابة.

وسجل المعهد 508 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 556 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 56.8 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و719 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفا و206 حالات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.94، ما يعني أن كل 100 مصاب قد ينقلون العدوى إلى 94 فردا آخرين في المتوسط، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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