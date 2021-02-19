دير القديسة دميانة بالبراري يفتح أبوابه للأقباط 3 أيام أسبوعيا

يستأنف دير القديسة دميانة بالبراري، اليوم، فتح أبوابه أمام الأقباط لمدة 3 أيام.وقال الدير في بيان له، أنه سيتم فتح أبواب الدير لمده ثلاث أيام وهم الجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع وذلك بدءًا من الجمعة 19 فبراير الجاري، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال زيارة الدير.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.