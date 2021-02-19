وزير الري: نهدف لإحداث نقلة نوعية في أساليب إدارة المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، مع الدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز القومى لبحوث المياه؛ لاستعراض موقف الخطة البحثية للمركز.وبحسب بيان اليوم الجمعة، قال «عبد العاطي»، إن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا.وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التي يقوم بها المركز مثل دراسات حصاد مياه الأمطار، والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود في محافظات بني سويف وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والدراسات المتكاملة لحماية شواطىء بورسعيد باستخدام حواجز غاطسة بهدف اكتساب مساحات شاطئية جديدة، وما يستتبعه ذلك من تأثيرات فنية وبيئية، بالإضافة لإعداد دراسة لإدارة خط الشاطىء للمناطق الساحلية بالبحر الأحمر، ووضع مقترح لخط الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما تم استعراض موقف الدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتر بهدف رفع كفاءته في نقل وتوزيع المياه، وكذلك حصر الترسيبات بالقطاع المائي في مصرفى بحر البقر وبحر حادوس لزيادة القدرة الإستيعابية للمصرفين، وإجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع مثل دراسة إعادة تأهيل الرياح التوفيقى فى ضوء تنفيذ طريق بنها – المنصورة، وتغطيات ترع النعناعية والرشيدية والبرج وجنابية العنانية، بخلاف الدعم الفني الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.ويجري المركز العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، واختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلًا، والاستفادة من المياه الناتجة في ري المساحات الخضراء.كما قام المركز بإنشاء نموذج جيويد دقيق لمصر بهدف تطوير وزيادة دقة نموذج الجيويد المصري، بما يتيح إمكانية إستبدال نموذج الجيويد العالمي المستخدم حاليًا في قياسات أجهزة «GPS» بنموذج جيويد أكثر دقة.