صحف القاهرة تبرز دعم مصر الكامل لتثبيت أركان الدولة الليبية

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، عددًا من الموضوعات في الشأنين المحلي والدولي، كان على رأسها دعم مصر الكامل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتثبيت أركان الدولة الليبية واستقبال الرئيس السيسي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة.وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «دعم مصري لتثبيت أركان الدولة».. «الرئيس: تقديم جميع الخبرات إلى ليبيا لوضعها على مسار البناء والاستقرار».. «الدبيبة نسعى لشراكة شاملة مع مصر واستنساخ تجاربها التنموية الملهمة».وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا جميع جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءًا من استعادة الأمن، ومرورًا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولًا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق، كما أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم جميع خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يسهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح، وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي رحب برئيس الحكومة الليبية في بلده الثاني مصر، مجددًا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.وشهد اللقاء استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسئولية التاريخية في تلك الفترة، حيث تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن كل القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الليبي تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، التي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلًا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.كما أكد الدبيبة أن ليبيا، حكومة وشعبًا، تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة، بقيادة ورؤية الرئيس السيسي.وأبرزت الصحف تدوينه الرئيس السيسي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، التي قال فيها «شرفت باستقبال أخي عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وقد تشاورنا معًا حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا، وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته».في سياق آخر، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان «السيسي يوجه كلمة في افتتاح منتدى أسوان 2» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يوجه، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، الذي تنطلق فعالياته افتراضيًا في الأول من مارس المقبل، تحت عنوان «تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في إفريقيا: التعافي بشكل أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل».أعلن ذلك السفير أحمد نهاد عبداللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، المدير التنفيذى لمنتدى أسوان للسلام خلال لقاء عقده أمس الخميس، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مع عدد من الصحفيين.وقال عبداللطيف، إن الجلسة الافتتاحية ستبدأ بكلمة يلقيها وزير الخارجية سامح شكرى، يليها جلسة رفيعة المستوى بعنوان «التعافي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا (كوفيد١٩): تعزيز السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا».وتحت عنوان «السودان يقترح مفاوضات رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة»، ذكرت «الأهرام» أن لجنة سودانية عليا، أقرت الخميس، مقترحًا بتحويل آلية المفاوضات الحالية بشأن سد النهضة الإثيوبى، إلى مسار رباعى يمثل فيه الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وشددت على رفض «الخرطوم» تنفيذ الملء الثانى لبحيرة السد، قبل التوصّل إلى اتفاق وآلية تنسيق مشتركة، بشأن الملء والتشغيل.وينص اقترح اللجنة الجديد على أن تلعب الأطراف الـ4 دور الوسيط والمسهل في المفاوضات، بدلًا عن الاكتفاء بدور المراقبين، وبعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، شكّل الاتحاد الافريقى لجنة خبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض، طالبت «الخرطوم» بمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورًا أكبر في تقريب وجهات النظر، تفاديًا لإطالة أمد التفاوض.أما صحيفة الجمهورية، فتناولت تحت عنوان «الطيران الروسى يعود لشرم والغردقة 28 مارس» موافقة سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات أسبوعيصا ابتداء من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، وذلك بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة، التى توقفت منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى 31 اكتوبر 2015.ونقلت عن الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، قوله إن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة، لتشغيل رحلاتها في 28 مارس المقبل، وتكون مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسوف تتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل، مؤكدًا أن كل المطارات المصرية تضاهى المطارات العالمية من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش في إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب.واهتمت «الجمهورية» بخبر إعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقي جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تعقد في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021.وقد تقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.كما تناولت صحيفة «الجمهورية» تحت عنوان «انتصار مصري في الأمم المتحدة.. اعتماد منتدى شباب العالم.. منصة دولية»، قيام بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى، بتضمين القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة الدعم لإسهامات منتدى شباب العالم، الذى أطلقته مصر فى تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمى والدولى.واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية، يوم 16 فبراير الجارى، بالتوافق القرار، الذى تم برعاية مصرية، وقدمته كل من السنغال، والرأس الأخضر، والبرتغال وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذى انطلق فى شرم الشيخ عام 2017، بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.بدورها، ذكرت صحيفة الأخبار تحت عنوان «مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول في 24 منطقة» أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن عن طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما لعام 2021 للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع إعطاء شارة بدء التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر بمعايير عالمية، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.وأشار وزير البترول إلى أن مشروع البوابة يعد أول منصة إلكترونية من نوعها في مصر وعلامة فارقة في مجهودات التحول الرقمي وخطوة مهمة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصري ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، مما سينتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.كما أبرزت صحيفة «الأخبار» تحت عنوان «بدء إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل»، تأكيد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبية احتياجات المجتمع بالتوسع فى إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد السكان ومن ثم فى أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية وضمان تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب كل أفراد المجتمع، وهو ما حدث بالفعل، حيث أنشئت فى الفترة الأخيرة 3 جامعات حكومية جديدة هى الأقصر والوادى الجديد ومطروح، لافتًا أيضًا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.ولفت «عبدالغفار»، إلى أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يسهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها، مشيرًا إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة- طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف 3 جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بنى سويف) التكنولوجية.وأشار الوزير إلى أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات الذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلًا عن ميكنة المستشفيات الجامعية التى يبلغ عددها 115 مستشفى جامعيًا بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وأشار أيضًا إلى أهمية تقديم الدعم للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية كجامعات الزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، مشيرًا إلى افتتاح جامعات الجلالة، والملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، وجامعة العلمين الدولية الأهلية.أما صحيفة «المصري اليوم» فأبرزت تحت عنوان «برنامج موحد لـ«الكهرباء» يسجل قراءة العدادات لضمان عدم تراكم الاستهلاك» إطلاق وزارة الكهرباء برنامجًا جديدًا تحت اسم «برنامج القراءات الموحد»، عبر «جوجل بلاي» يتيح تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بشكل دوري بما يضمن انتظام صدور الفواتير وعدم تراكم الاستهلاكات، عبر الرابط ويتيح البرنامج للمشتركين في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشركتين اللتين تضمان 11 محافظة وهي محافظات (البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء والشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد وقنا والأقصر سوهاج وأسوان) تسجيل القراءة بشكل دوري شهريًا لضمان صدور فاتورة تعبر عن استهلاكهم الحقيقي على أن يتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي على باقي الشركات والمحافظات.وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطاع الكهرباء سينتهي خلال عام 2021 من رقمنة جميع خدمات الكهرباء الذي بدء فيها بالفعل العام الماضي بهدف تسهيل حصول أي مواطن على أي إحصائيات أو خدمات أو استفسارات أو حتي تقديم الشكاوي في أي وقت من خلال توافر البيانات مما يوفر الوقت والمجهود على جميع المشتركين.وأكد أن تلك الخطوات تأتي في اطار جهود الوزارة للقضاء على شكاوي الفواتير، وضمان عدم حدوث أي أخطاء في فواتير الكهرباء، مؤكدًا استعداد كل الشركات لفحص جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر جميع الوسائل ومن بينها الخط الساخن 121، التي يتم من خلاله استقبال شكاوي الفواتير والأعطال وغيرها من الشكاوي.