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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

561 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا فى كوريا الجنوبية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:57 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 86 ألفًا و128 حالة.

وذكر المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 600 إصابة، اليوم الجمعة، بينما تكثف السلطات مراقبة المصانع والمستشفيات لإبطاء الوتيرة السريعة لانتشار الفيروس.

وأوضح المركز أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 533 إصابة عدوى محلية و28 إصابة وافدة من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1550 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، انخفض عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 153 شخصًا بتراجع قدره 8 أشخاص عن اليوم السابق، وارتفع إجمالي المتعافين في كوريا الجنوبية إلى 76 ألفًا و513 شخصًا، بزيادة 617 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتدرس وزارة الصحة مراجعة مخطط التباعد الاجتماعي الحالي بطريقة أكثر استدامة من خلال تبسيط قيود الفيروس المكونة من خمسة مستويات، وتخفيف الحظر على المرافق متعددة الاستخدامات للتخفيف من تأثيره على أصحاب الأعمال الصغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد من شأنه الحد من عدد الأشخاص للتجمعات، اعتمادًا على مستوى الإصابات الجديدة لإعطاء مزيد من المرونة في العمليات التجارية، مع فرض عقوبات أشد على من يخالف اللوائح.

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