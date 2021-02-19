كوريا الجنوبية: إغلاق المساجد تحسبًا لانتشار الإصابات بكورونا

أقر اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة حتى نهاية شهر فبراير الجاري.وأوضح الاتحاد الذي يوجد مقره في مسجد سول المركزي في إعلان على موقعه الإلكتروني، نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيًا الاستقرار في وضع تفشي الفيروس في القريب العاجل.ووفقًا لوكالة "يونهاب" فقد وصل عدد المصابين بالفيروس من بين زوار المساجد والمصليات إلى 44 مصابًا في البلاد حتى، اليوم، بعد أن انطلقت العدوى من مسجد "أن-سان" جنوب العاصمة سول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا قبل أسبوعين تقريبًا، ومن ثم انتقلت لاحقًا إلى المسلمين في مساجد "يونج-إن، وبينجتيك، وداجون" حتى الآن.