هطول أمطار متوسطة على مطروح لليوم الرابع

شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متوسطة، لليوم الرابع علي التوالي، وأغرقت مياه الأمطار الشوارع والميادين وإعادة حركة السير، وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالدفع بالسيارات والمعدات لسحب المياه وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات، مؤكدا على استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.وأكد محافظ مطروح علي استمرار حالة الاستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي، وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.وأشار المحافظ إلى التعاون بين كافة قطاعات المحافظة مع الاستعداد الدائم حتى انتهاء موجة الطقس السيء وعودة الأمور لطبيعتها، مؤكدا أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.