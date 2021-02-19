برلمانية: دعم الأمم المتحدة وإشادتها بمنتدى شباب العالم فخر لمصر

أشادت النائبة، آية مدني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بقرار الأمم المتحدة الصادر بدعم إسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر، مؤكده أن ذلك يعد بمثابة نجاح كبير لرؤية القيادة السياسة وشباب مصر.وأشارت عضو مجلس النواب في بيان لها، إلى أن جميع القائمين على منتدى شباب العالم هم من خريجو البرنامج الرئاسي، وأن الإشارة إلى المنتدى في نسخه الثلاث باعتباره منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب هو فخر لمصر، ورسالة للعالم بأن مصر لا تهتم بشبابها فقط وإنما بشباب العالم أجمع.وأوضحت عضو لجنة الشباب والرياضة، أن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة بمنتدى شباب العالم يعكس جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب، وأكدت أن الجميل في الأمر هو أن البعثة المصرية تمكنت من تضمين قرار تلك الإشارة لمنتدى شباب العالم بفضل دعم بعثات الدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أن المنتدى لاقى رواجًا كبيرًا بين الدول الأفريقية والعالم.يذكر أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قامت في إطار أعمال لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتضمين القرار الصادر عن الدورة 59 للجنة فقرة تدعم إسهامات منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر في تناول قضايا الشباب على المستويين الإقليمي والدولي.و اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية بالتوافق القرار الذي تم برعاية مصرية وقدمته كل من السنغال، والرأس الأخضر، والبرتغال، وكازاخستان، متضمنًا إشارة خاصة للنسخ الثلاث من منتدى شباب العالم الذي انطلق في شرم الشيخ عام 2017 بوصفه منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.