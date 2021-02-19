موجة غضب ضد أردوغان بعد مقتل 13 جنديًا تركيًا

مازالت تركيا تشهد موجة غضب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد مقتل 13 جنديًا في كهف شمال العراق، حيث قال حزب العمال الكردستاني، إن تركيا أعدمت الرهائن أثناء عملية إنقاذ فاشلة عن طريق قصف تركي على المكان قتلهم.واتهمت عدة أحزاب معارضة أردوغان وحكومته بتعريض حياة رهائن للخطر عبر محاولة تحريرهم بالقوة بدلا من التفاوض.ووجه كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، قبل أيام كلامه للرئيس قائلًا: "أنت تطلق عملية لإنقاذ الرهائن، إلا أنهم يموتون، في الأحوال الطبيعية يجب أن يتحمل شخص ما مسئولياته ويستقيل، هذا الشخص هو أنت".بالمقابل، لم تمر هذه التصريحات عند أردوغان مرور الكرام، حيث وصف أوغلو بالـ"وقح".وأعلن حزب العمال الكردستاني أن الرهائن الـ13 قتلوا في ضربات تركية، ووجه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يعد ثاني قوة معارضة في البرلمان، لأردوغان بسبب هذه العملية التي انتهت بمقتل رهائن، مؤكدا أنه كان يجب إجراء مفاوضات.يشار إلى أن السلطات التركية قد بدأت حمل منذ الأحد الماضي كثفت فيها الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره أردوغان "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني وسجنت عشرات من نوابه، حيت اعتقلت هذا الأسبوع فقط أكثر من 700 شخصا، بينهم مسؤولون من حزب الشعوب، بحجة علاقات مع حزب العمال الكردستاني.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد أعلن أن الأتراك الـ 13 الذين اختطفوا تم إعدامهم داخل الكهف الذي عثر عليهم فيه، دون أن يحدد هويتهم، كما اعتبر أن نبأ اختطافهم لم يعلن سابقًا لأسباب أمنية.وفي بيان نشرته وزارة الدفاع، اعتبر أكار أن بلاده شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمال العراق في العاشر من فبراير من أجل تأمين حدودها.وأشار إلى أن غرضها كان العثور على المواطنين الذين جرى اختطافهم في وقت سابق، بحسب تعبيره.