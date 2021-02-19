إيفانكا ترامب لن تخوض الانتخابات فى 2022

بعد أشهر من التكهنات، لن يضطر عضو الكونجرس الأمريكي السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن منطقة "ويست ميامي" للقلق بشأن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري من مقيم مستقبلي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، فقد ذكر مكتب روبيو يوم أن إيفانكا ترامب - ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض - ليست لديها خطط لخوض انتخابات تمهيدية ضد روبيو في انتخابات.2022وقال نيك إياكوفيلا المتحدث باسم روبيو:"تحدث ماركو مع إيفانكا قبل بضعة أسابيع وأعربت عن دعمها له". وأكد مصدر مقرب من إيفانكا ترامب أنه جرى عقد اجتماع بين الاثنين في الآونة الأخيرة.وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من تناول قرار إيفانكا ترامب عدم خوض الانتخابات ضد أحد المنافسين السابقين لوالدها على الرئاسة.وقالت إيفانكا ترامب في بيان لها إن روبيو "مدافع كبير عن الأسر العاملة" و"صديق شخصي جيد".وفي بيان قال روبيو إنه "ممتن للغاية لإيفانكا على صداقتها ودعمها".