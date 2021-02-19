رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: مستعدون لبدء مناقشات مع أوروبا بشأن الاتفاق الإيرانى

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:59 ص
جو بايدن
جو بايدن
أ ش أ
طباعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للبدء مجددا في مناقشات مع الدول الأوربية وإيران تمهيدا لإجراءات إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أو "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات له، إن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الممثل السامي للاتحاد الأوربي لحضور اجتماع مجموعة "بي 5 + 1 " وإيران لمناقشة الوصول لسبيل دبلوماسي حيال برنامج إيران النووي.

من جهة أخرى حذرت الولايات المتحدة وثلاث دول حليفة لها هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إيران من عرقلة عمليات التفتيش من جانب الخبراء النوويين الدوليين ومن أية تحركات من قبل طهران بالمخالفة لشروط اتفاق عام 2015.

وكانت تلك الدول من بين من وقع على الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث كان يستهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ذلك الاتفاق عام 2018، لكن الرئيس جو بايدن أبدى عزمه العودة للاتفاق إذا ما عادت إيران للامتثال به وخصوصا فيما يتعلق بالعدول عن الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

خاص.. إدارة الزمالك تعاقب شيكابالا

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

لهذه الأسباب.. ميجان ماركل اختارت الإعلان عن حملها فى عيد الحب

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021

جداول النوم غير المنتظمة ترتبط بالحالات المزاجية السيئة والاكتئاب

موسك يتفوق على بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل فى العالم

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي