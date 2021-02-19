خبير: على أمريكا مضاعفة وقت العمل فى التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الفيروسات بالولايات المتحدة، إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تضاعف وقت العمل من أجل تعويض التأخير، جراء الأحوال المناخية الشتوية، في عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأضاف فاوتشي، في تصريحات له، أنه بعد ذوبان الجليد ينبغي التوسع في عمليات التطعيم.وشهدت عدة ولايات أمريكية تأخيرات في تسليم جرعات اللقاح وتوزيعها، بما أجبر الشركات الموزعة على إلغاء أو إعادة جدولة مواعيد التطعيم.وقالت الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ إن أكثر من 2000 موقع للتطعيم تقع في مناطق تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.ويذكر أن الجرعة الثانية من اللقاحين اللذين أنتجتهما شركات فايزر وبيونتيك وموديرنا يمكن التطعيم به في غضون ما يصل إلى 6 أسابيع من الجرعة الأولى وفقا لما ذكرته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.ووفقا لهذه المراكز، فقد تلقى أكثر من 41 مليون شخص حتى الآن بالولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بينما اكتمل تطعيم 16 مليونا بجرعتين.