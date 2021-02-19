رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة جمهورية بالكونجرس تشارك فى اجتماع باستعراض مسلح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:59 ص
نائبة جمهورية بالكونجرس
نائبة جمهورية بالكونجرس
وكالات
طباعة
أثارت نائبة جمهورية في الكونجرس الأمريكي الاستهجان عندما ظهرت خلال اجتماع إحدى اللجان عبر تطبيق زووم وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت النائبة لورين بوبيرت تشارك مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو بسبب جائحة كوفيد-19 عندما ظهرت على الشاشة من منزلها وخلفها رفوف كتب وُضِعت عليها ثلاث بنادق على الأقل ومسدس.

وقالت النائبة الديموقراطية في اللجنة كايتي بورتر "كنت أظن دائما أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زووم".

وبوبيرت البالغة 34 عاما ناشطة في مجال حقوق السلاح، وقد انتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو الغربية في تشرين الثانينوفمبر 2020، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترامب.

كما تملك بوبيرت مطعما في بلدة رايفل بولاية كولورادو يحمل اسم "شوتِرز جريل" (مطعم شواء مطلقي النار) حيث يحمل العاملون فيه الأسلحة النارية بشكل علني.

وبعد وقت قصير من وصولها الى واشنطن أعلنت بويبرت عن نيتها حمل مسدس، وانتقدت وضع أجهزة كشف معادن عند مداخل قاعة مجلس النواب وكذلك القوانين التي تمنعها من ابقاء سلاحها معها لدى حضور الجلسات. واعتبرت أن "هذه القوانين عبثية وخرق لحقوقنا الدستورية".

وزعمت أنها وغيرها من المشرعين قد تُركوا "عرضة للهجوم وغير مسلحين" خلال اعتداء لمناصري ترامب في 6 يناير على مبنى الكابيتول.

وقال النائب الديموقراطي عن كاليفورنيا جاريد هوفمان "هذه هي الحقيقة. إذا أراد شخص ما أن تكون خلفية زووم مقاما لشهوته المريضة تجاه السلاح، يمكنه فعل ذلك. ولكن هذه قاعة اجتماعاتنا".

وأضاف انه بعد انتهاء أزمة كوفيد-19 "مهما كانت شهواتك أو مشاعرك في ما يتعلق بالأسلحة، ليس بامكانك احضارها الى قاعة لجنتنا".

ونشر حساب "رووم رايتِر" الذي يراقب خلفيات المشاركين على تطبيق زووم تغريدة اشارت الى الخلفية غير العادية التي استخدمتها بوبيرت الأم لأربعة أطفال.

وقالت "التخزين غير للآمن للسلاح ليس دعابة"، فردت بوبيرت بتغريدة أخرى "من قال إن هذا مخزن، هذه البنادق جاهزة للاستخدام".

موضوعات متعلقة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

لهذه الأسباب.. ميجان ماركل اختارت الإعلان عن حملها فى عيد الحب

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 19-2-2021

جداول النوم غير المنتظمة ترتبط بالحالات المزاجية السيئة والاكتئاب

موسك يتفوق على بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل فى العالم

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي