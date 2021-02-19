كوريا الجنوبية تسجل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 86 ألفا و128 حالة.وشهدت البلاد أيضا 6 حالات وفاة اضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1550، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وتعافى 617 شخصا من بين المصابين بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض وخرجوا من المستشفيات 76 الفا و513 حالة.