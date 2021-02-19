ماكرون يقترح نقل ما بين 3 و5% من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى إفريقيا

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنقل الدول الغنيّة ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 الموجودة لديها، إلى القارّة الإفريقيّة التي تفتقر إليها بشدّة.وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال الرئيس الفرنسي إنّه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرًا إلى أنّ المستشارة الألمانيّة أنجيلا ميركل "توافق" على هذه المبادرة.وصرح ماكرون "فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى إفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجيّة التطعيم (في الدول الغنيّة). إنّه لا يُبطئها أبدًا".وتابع "هذا في مصلحة الفرنسيّين والأوروبيين" لأنّ "لدي أكثر من 10 ملايين مواطن لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسّط".وشدد على ضرورة "ممارسة ضغوط شديدة جدا" على المختبرات الدوائية الكبرى لزيادة إنتاج اللقاحات.وقالت الرئاسة الفرنسية "نتمنى بشدة ان تُظهر الولايات المتحدة غدا (في قمة السبع) التزاما أكبر، بما في ذلك ماليًا" في اطار آلية كوفاكس لتخصيص لقاحات للدول الفقيرة.وكان ماكرون شارك في الأيام الأخيرة في اجتماعات عدة بشأن قضية اللقاحات، بما في ذلك الأربعاء الماضي مع قادة أفارقة، للدعوة إلى تسريع توفير اللقاحات في الدول الفقيرة.كما تحدث مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، واتفقا على "هدف جعل اللقاح منفعة عامة عالمية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.