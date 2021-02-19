الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك انخفاضا من 11 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.وسجلت الصين ثماني حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 20 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭‭‭ ‬‬‬‬بلغ حتى الآن 89816 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.