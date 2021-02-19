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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اسرائيل تمدد إغلاق حدودها بسبب فيروس كورونا حتى 6 مارس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:21 ص
اسرائيل تمدد إغلاق
اسرائيل تمدد إغلاق حدودها
وكالات
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أعلنت إسرائيل تمديد إغلاق مطاراتها وحدودها البرية لمدة 14 يوما أخرى في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزير الصحة إن حدود البلاد ستبقى مغلقة حتى 6 مارس، باستثناء الأمور الطارئة.

وذكرت وزارة الهجرة ان ست رحلات جوية خاصة تحمل على متنها 900 مهاجر من اثيوبيا وفرنسا وروسيا واوكرانيا واميركا الجنوبية لا يزال مرخصا لها بالهبوط.

وقالت الوزارة في بيان إن الوافدين الجدد سيخضعون لحجر صحي عند وصولهم.

وفرض إغلاق صارم على مستوى البلاد في 27 ديسمبر جرى تمديده أربع مرات متتالية لمكافحة تفشي الفيروس.

في 5 فبراير أعلنت إسرائيل تخفيفا تدريجيا لإجراءات الإغلاق، حيث كان مقررا إعادة فتح المطارات والحدود البرية في 21 فبراير.

وسجلت إسرائيل البالغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، أكثر من 741 ألف إصابة بينها 5،501 وفاة، حسب وزارة الصحة.

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