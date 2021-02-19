اتهام رجل بالتخطيط لهجمات إرهابية من داخل سجن فى أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة إن البلاد وجهت اتهامات لرجل بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف أفراد الشرطة والعسكريين وموظفي الخدمات الإصلاحية من وراء القضبان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك إنه تم توجيه اتهامين للرجل، الموجود حاليا في مركز جولبرن الإصلاحي على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي سيدني، بالتحضير لارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط لها.وقالت الشرطة أنها وجدت في زنزانة الرجل أدلة تتعلق "بالتخطيط لأعمال التطرف العنيف داخل المجتمع، والتي تستهدف أفراد الشرطة والعسكريين وموظفي الإصلاحيات".وقالت الشرطة إنه كان قيد الحبس الاحتياطي في سجن شديد الحراسة لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب.ويواجه الشاب البالغ من العمر 24 عاما، والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2أبريل، عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة حال إدانته.وجاء في البيان الإعلامي "لا يوجد تهديد مستمر للمجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق".