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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جداول النوم غير المنتظمة ترتبط بالحالات المزاجية السيئة والاكتئاب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:16 ص
جداول النوم غير المنتظمة
جداول النوم غير المنتظمة
وكالات
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توصلت دراسة إلى أن جدول النوم غير المنتظم يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالاكتئاب على المدى الطويل، بالحصول على ساعات نوم أقل بشكل عام أو البقاء مستيقظا لوقت متأخر معظم الليالي.

وحتى عندما يتعلق الأمر بمزاجهم فقط في اليوم التالي، فإن الأشخاص الذين يختلف وقت استيقاظهم من يوم لآخر قد يجدون أنفسهم في حالة مزاجية سيئة مثل أولئك الذين سهروا إلى وقت متأخر من الليلة السابقة، أو استيقظوا في وقت مبكر من ذلك الصباح، بحسب الدراسة.

والدراسة، التي أجراها فريق من Michigan Medicine، المركز الطبي الأكاديمي بجامعة ميشيجان، تستخدم بيانات من قياسات مباشرة للنوم والمزاج لأكثر من 2100 طبيب في بداية حياتهم المهنية على مدار عام واحد. تم نشره في npj Digital Medicine.

وعانى المتدربون جميعا، في السنة الأولى لتدريب الإقامة بعد المدرسة الطبية، من أيام عمل مكثفة طويلة وجداول عمل غير منتظمة، التي هي السمة المميزة لهذا الوقت في التدريب الطبي. وهذه العوامل، التي تتغير من يوم لآخر، غيرت قدرتهم في الحصول على جداول نوم منتظمة.

وتستند الورقة البحثية الجديدة إلى البيانات التي تم جمعها من خلال تتبع نوم المتدربين والأنشطة الأخرى من خلال الأجهزة التي يتم ارتداؤها على المعصم، ومطالبتهم بالإبلاغ عن مزاجهم اليومي على تطبيق هاتف ذكي وإجراء اختبارات ربع سنوية بحثا عن علامات الاكتئاب.

وأولئك الذين أظهرت أجهزتهم أن لديهم جداول نوم متغيرة كانوا أكثر عرضة لتحقيق درجات أعلى في الاستبيانات المعيارية لأعراض الاكتئاب، ولديهم تقييمات مزاجية يومية أقل. وأولئك الذين ظلوا مستيقظين بانتظام ليلا، أو حصلوا على ساعات قليلة من النوم، سجلوا أيضا درجات أعلى في أعراض الاكتئاب وانخفاض في المزاج اليومي.

وتضاف النتائج إلى ما هو معروف بالفعل عن العلاقة بين النوم والمزاج اليومي وخطر الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

ويقول يو فانج، رئيس فريق الإدارة، والمؤلف الرئيسي للدراسة، وأخصائي بحث في معهد ميشيغان لعلوم الأعصاب: "النتائج التي توصلنا إليها لا تهدف فقط إلى توجيه الإدارة الذاتية لعادات النوم ولكن أيضا لإعلام هياكل الجدولة المؤسسية".

وجمعت الدراسة ما معدله أسبوعين من البيانات قبل بدء سنوات تدريب الأطباء، وما يقارب أربعة أشهر من المراقبة خلال عام التدريب.

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