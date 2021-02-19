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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لهذه الأسباب.. ميجان ماركل اختارت الإعلان عن حملها فى عيد الحب

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:52 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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فاجئ كلا من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوق ودوقة ساسكس سابقا، العالم بأكمله عن انتظارهما لقدوم طفلهما الثاني ليكون الأخ الأصغر لأبنهما الوحيد آرشي بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الحب العالمية.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" قال متحدث باسم قصر باكنجهام: "صاحبة الجلالة الملكة إليزبيث، وزوجها الأمير فليب دوق إدنبرة، وجميع أفراد الأسرة مسرورون ويتمنون لهم التوفيق".

واختارت ميجان ماركل أن تحتفل بحملها الجديد وتعلن عنه بالتزامن مع عيد الحب بعد أشهر من "حزنها الذي لا يطاق" بعد تعرضها للإجهاض في يوليو.

يشار إلى أن دوقة ساسكس، 39 سنة، كتبت عن هذه اللحظة التي علمت فيها بأنها "تفقد" طفلها الثاني في مقال شديد الخصوصية لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويأتي طفل هاري وميجان الجديد إلى عائلة الملكة إليزابيث والأمير فيليب ليكون هو أو هي الحفيد الخامس للأمير تشارلز، حيث سينضم إلى أبناء آرتشي والأمير ويليام مع جورج وشارلوت ولويس.

وسيكون المولود الجديد لدوق ودوقة ساسكس هو الثامن في ترتيب ولاية العرش.

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