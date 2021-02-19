إسبانيا تشهد ليلة أخرى من أعمال الشغب احتجاجا على سجن مغنى راب

اندلعت أعمال الشغب مجددا في عدة مدن إسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد الاعتقال المثير للجدل لمغني راب بتهمة إهانة العائلة المالكة في إسبانيا.ووقعت المظاهرات العنيفة لأول مرة ليلة الثلاثاء بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض على مغني الراب بابلو هاسل، ونشبت أعمال شغب جديدة مساء الأربعاء.وفي عدد من المدن الإسبانية من بينها مدريد وبرشلونة وجيرونا وغرناطة ووردت تقارير بشأن حدوث أعمال شغب مرة أخرى في وقت متأخر من يوم الخميس.وذكرت صحيفة لا فانجارديا أن المتظاهرين في برشلونة استخدموا صناديق القمامة لتشكيل حواجز وإشعال النار فيها.كما تضررت المتاجر ودمرت نوافذ صحيفة "إل بريديكو" في الاضطرابات وأظهرت لقطات تلفزيونية مثيري الشغب وهم يرشقون الشرطة بالحجارة والزجاجات.وتم الإبلاغ عن احتجاجات في فالنسيا وتاراجونا وساباديل وجيرونا وليدا وفيزكايا. وجرح عدة اشخاص بينهم شرطي على الاقل أصيب بحجر في رأسه.وقالت الشرطة الكاتالونية إن ثمانية أشخاص اعتقلوا في برشلونة في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بينما اعتقل ثمانية في فالنسيا.وأثار سجن مغني الراب غضبا في إسبانيا، حيث تريد الحكومة اليسارية إدخال تغييرات تشريعية لتجنب مثل هذه الأحكام في المستقبل. لكن مثل هذه التغييرات ستأتي بعد فوات الأوان بالنسبة لهاسل.وكان هاسل وصف الملك السابق خوان كارلوس الأول، الذي غادر إسبانيا إلى أبو ظبي بعد اتهامات بالفساد، بأنه "لص"، في كلمات أغانيه. وتميزت أعماله أيضا بالتلميحات العنيفة حول الساسة المحافظين.