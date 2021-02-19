واشنطن تخفّف القيود على تنقلات الدبلوماسيين الإيرانيين فى نيويورك

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الولايات المتّحدة ستخفّف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ازدادت بشكل كبير في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بموجب تلك القيود، كانت تنقلات هؤلاء الدبلوماسيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني تقتصر على بضعة شوارع تحيط بمقرّ الأمم المتحدة مع طريق محدّد من مطار كينيدي وإليه.وسيُتيح تخفيف القيود عودة هؤلاء إلى الوضع السابق الذي يسمح لهم بالتحرّك بحريّة في نيويورك والمناطق المحيطة بها.