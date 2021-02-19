تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا فى سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية "تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15 ألفا و45 شخصا".ووحسبما أفادت وكالة أنباء "سانا" ذكر بيان الوزارة، أن 79 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8982.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 وفيات بسبب الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 990 حالة.