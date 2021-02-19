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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتخطى 10 ملايين إصابة بكورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:30 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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تجاوزت البرازيل التي سجلت ثاني أعلى معدل عالمي بوفيات كوفيد-19 حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، وسط موجة ثانية مميتة تجتاح البلاد ومشاكل تعترض حملة التلقيح.

وأصبحت البرازيل الدولة الثالثة التي تصل الى هذا المعدل القاتم بعد الولايات المتحدة والهند، مع تسجيل أكثر من 51،900 إصابة جديدة في غضون ال24 ساعة الأخيرة، وفقا لبيانات رسمية.

وخلال اليوم نفسه توفي ايضا 1،367 شخصا بالمرض، ليصل اجمالي عدد المتوفين الى أكثر من 243،400.

وجاء الإعلان عن رقم الإصابات البالغ 10،030،626 في البرازيل وسط تنامي الانتقادات التي تتناول طريقة استجابة حكومة الرئيس جايير بولسونارو للجائحة ولحملة التلقيح.

وحتى الآن تلقى 3 بالمئة من السكان البالغ عددهم 212 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح.

وحملة التلقيح التي بدأت منذ شهر بلقاحي سينوفاك واسترازينيكا توقفت في العديد من المدن والبلدات بما في ذلك ريو دي جانيرو بسبب النقص في الجرعات.

وأعلن وزير الصحة ادواردو بازويلو هذا الأسبوع أن البلاد ستحصل على 230 مليون جرعة بحلول نهاية يوليو، لكن هذا يعتمد على تسلم الجرعات من الخارج.

وتعتمد خطة الحكومة أيضا على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي و20 مليون أخرى من لقاح كوفاكسين الهندي، لكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على هذين العقدين بعد.

وفي الوقت الذي تكافح فيه البرازيل موجة عدوى ثانية بفيروس كورونا، تجد البلاد نفسها ايضا في مواجهة طفرة جديدة أكثر عدوى من الفيروس وآخذة في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

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