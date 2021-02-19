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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعطاء 57.8 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا فى الولايات المتحدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:13 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها أعطت حوالي 57.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المراكز الأمريكية، في إحصائية تعكس الوضع حتى الساعة 06:00 من يوم الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إنه تم إعطاء 57 مليونا و737767 جرعة من لقاحي "موديرنا" و"فايزربيونتيك"، بينما جرى توزيع 73 مليونا و377450 جرعة بين مختلف ولايات المتحدة.

وأوضحت المراكز إن 41 مليونا و21049 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 16 مليونا و162358 على الجرعة الثانية.

وأضافت أن 6 ملايين و181996 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

ويشير الإحصاء المنشور الأربعاء إلى أن المراكز أعطت 56 مليونا و281827 جرعة لقاح ووزعت 72 مليونا و423125 جرعة.

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