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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يهنئ «ناسا» على إيصال مسبار «بيرسفيرانس» للمريخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:09 ص
مسبار
مسبار
وكالات
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئته إلى وكالة "ناسا" الفضائية بمناسبة الهبوط الناجح لمسبار "بيرسفيرانس" على سطح المريخ.

وقال القائم بأعمال مدير "ناسا" ستيف جورتشيك إنه تلقى اتصالا من الرئيس بايدن بعد ساعة تقريبا من هبوط المسبار، مضيفا أن الرئيس هنأ فريق "ناسا" وأعرب عن اعتزازه بأفراده، ووعد بتقديم التهنئة شخصيا في وقت قريب.

ونفذ مسبار "بيرسفيرانس" هبوطا ناجحا في فوهة جيزيرو على سطح المريخ، في ختام رحلة استمرت منذ يوليو الماضي.

وتلقت "ناسا" أول صور من المسبار التي أرسلها من على سطح المريخ، وأكدت عدم تضرره أثناء الهبوط.

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