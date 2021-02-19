بايدن يهنئ «ناسا» على إيصال مسبار «بيرسفيرانس» للمريخ

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهنئته إلى وكالة "ناسا" الفضائية بمناسبة الهبوط الناجح لمسبار "بيرسفيرانس" على سطح المريخ.وقال القائم بأعمال مدير "ناسا" ستيف جورتشيك إنه تلقى اتصالا من الرئيس بايدن بعد ساعة تقريبا من هبوط المسبار، مضيفا أن الرئيس هنأ فريق "ناسا" وأعرب عن اعتزازه بأفراده، ووعد بتقديم التهنئة شخصيا في وقت قريب.ونفذ مسبار "بيرسفيرانس" هبوطا ناجحا في فوهة جيزيرو على سطح المريخ، في ختام رحلة استمرت منذ يوليو الماضي.وتلقت "ناسا" أول صور من المسبار التي أرسلها من على سطح المريخ، وأكدت عدم تضرره أثناء الهبوط.