محمد آل خاجة: الإمارات وإسرائيل متحدتان فى إنقاذ الأرواح وإنهاء كورونا

أكد السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة أن بلاده وإسرائيل يتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" قال آل خاجة: "الإمارات وإسرائيل تتصدران العالم في برامج اللقاحات ضد كوفيد-19. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونتشارك هذه المعرفة مع العالم. هذا ما يجلبه السلام".وأضاف أن "الإمارات وإسرائيل متحدتان في إنقاذ الأرواح وإنهاء كوفيد-19، وعودة فتح اقتصاد بلدينا بأمان".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى آل خاجة اليمين الدستورية سفيرا لبلاده في إسرائيل في إطار مراسم رسمية في أبو ظبي بحضور حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد.