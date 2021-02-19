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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موسك يتفوق على بيزوس مرة أخرى ويتربع على عرش أغنى رجل فى العالم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:06 ص
إيلون موسك
إيلون موسك
وكالات
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أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 199.9 مليار دولار.

وتمكن موسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

وتبلغ ثروة بيزوس 194.2 مليار دولار وفقا للوكالة، وقد تربع على عرش أغنى رجل في العالم من 2017 إلى 7 يناير المنصرم، قبل أن يبدأ رجلا الأعمال في التناوب على هذا المركز بعدها.

واستطاع موسك زيادة ثروته بأكثر من 150 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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