وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسى إلى باراجواى

أكدت وزارة الصحة في باراجواي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت الوزارة إلى أن جرعات اللقاح ستستخدم لتطعيم الكوادر الطبية العاملة في "الخط الأمامي" على محاربة فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن حملة التطعيم ستبدأ في 22 فبراير الجاري.وكان وزير الصحة الباراجواياني خوليو ماسوليني قد أعلن في 4 فبراير عن اتفاق حكومة باراجواي مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على توريدات لقاح "سبوتنيك V".