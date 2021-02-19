بوركينافاسو تفوز على أفريقيا الوسطى فى نهائيات الشباب

فاز منتخب بوركينافاسو على منتخب إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نواكشوط ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا لأقل من عشرين عاما والتي تستضيفها موريتانيا حاليا، مساء الخميس في ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط.وافتتح منتخب أفريقيا الوسطى التسجيل عن طريق اللاعب إسحاق تكوما في الدقيقة 31 من شوط المباراة الأول.وقبل نهاية الشوط الأول عادل المنتخب البوركينابي النتيجة عن طريق اللاعب جوفري نيو نيكاوبلوا بازي، لينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.وفي الشوط الثاني واصل المنتخب البوركيني هجومه الكاسح على مرمى منتخب إفريقيا الوسطى ليحرز هدف التقدم في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب ايريك شاردي.وفي الدقيقة 77 من الشوط الثاني عمق البوركينابيون الفارق بهدف ثالث من رأسية للمهاجم داود بمبا.وبهذه النتيجة يكون المنتخب البوركيني قد عزز من حظوظه للتأهل لربع النهائي من البطولة بعد حصده لثلاث نقاط.وكان المنتخب التونسي قد فاز على المنتخب الناميبي في وقت سابق بهدفين نظيفين ضمن نفس المجموعة.