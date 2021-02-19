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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسمم 10 أشخاص من أسرة واحده لتناولهم وجبة كشرى بالدقهلية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:23 ص
اسعاف
اسعاف
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب 10 أفراد من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال بقرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بتسمم وإعياء شديد عقب تناولهن وجبة كشري بالمنزل.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بإصابة 10 أفراد من أسرة واحدة بتسمم وإعياء شديد بقرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة عقب تناولهم وجبة كشري بالمنزل.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصابين 10 أفراد من أسرة واحدة بينهم 4 أطفال، حيث شعروا بإعياء شديد وقئ عقب تناولهم وجبة كشري تم إعدادها بالمنزل.

وجرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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