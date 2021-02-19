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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا فعال للغاية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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دافع معهد باول إرليخ التابع لوزارة الصحة الألمانية عن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية بعد رفض العاملين الطبيين في بعض الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا، استخدام اللقاح.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المعهد، في بيان له، إن اللقاح "يمنع مرض كوفيد-19 في معظم الحالات أو يخفف الأعراض عند ظهور المرض".

وأضاف أن "الأعراض الجانبية للقاحات تحدث كثيرا بعد تلقي الجرعة، لكنها لا تستمر طويلا وتعكس الرد المناعي الطبيعي على اللقاحات".

وأشار المعهد إلى أنه اطلع على التقارير حول زيادة حالات الإصابة بالأعراض الجانبية للقاح "أسترازينيكا"، بما فيها ارتفاع درجة الحرارة ووجع الرأس والعضلات والإحساس بالمرض بشكل عام، إضافة إلى أعراض أخرى.

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، تعليقا على التقارير حول معارضة العاملين الطبيين لتلقي "أسترازينيكا"، إن اللقاح آمن وفعال، وإنه سيتلقاه "فورا".

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول تعرض العديد من العاملين الطبيين للأعراض الجانبية، ورفض العديد من الأطباء تلقي اللقاح.

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